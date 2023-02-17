У Росії вже ситі по саме горло планами очільника Кремля. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

До теми Операція "Великий наступ" і магія цифр: чого чекати від звернення Путіна 21 лютого

Путін може оголосити про розширення Росії

"Путіну вже навіть не план потрібен, бо ними вже ситі по саме горло – йому треба продемонструвати якусь перемогу", – зауважив російський публіцист зі США.

На його думку, російський диктатор вдасться до аналогічного сценарію як було з Херсоном. Так, коли Путіну треба було пояснювати відступ окупантів з міста, він змінив конституцію країни-агресорки та включив до її складу Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Окрім того, варто звернути увагу на останні події в Росії. Спершу на 21 лютого оголосили "велике звернення Путіна" на федеральних зборах, а ввечері "шабаш" у Лужниках. Згодом концерт перенесли на вечір 22 лютого, а зранку цього ж дня запланували засідання парламенту. Ймовірно, для ухвалення якихось законів.

Піонтковський припустив, чого очікувати від нового звернення Путіна: дивіться відео

Ще однією важливою складовою є те, що на 20 лютого російський диктатор викликав Алєксандра Лукашенка, а на 21 – 22 лютого – так званих очільників Південної Осетії та Абхазії. Піонтковський не виключає, що очільник Кремля може розширити Росії та включити до складу Південну Осетію та Абхазію.

Ба більше, Путін може дотиснути Лукашенка та включити до складу країни-агресорки Білорусь.

Путін може намагатися щось включити до складу Росії й це подадуть як велику перемогу та розширення "русского міра". Це божевілля, але за їхньою логікою продати щось населенню – це робочий варіант,

– припустив російський публіцист зі США.

Що Путін готує до річниці вторгнення