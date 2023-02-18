Об этом сообщили британские разведчики. Они отметили, что Кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине.

Важно Пионтковский не исключает, что Путин может присоединить к России новые территории в преддверии 24 февраля

Что Путин скажет в своем новом обращении

Лидер российской парламентской группы, занимающейся так называемой "специальной военной операцией" в Украине, Андрей Турчак заявил, что 16 февраля группа представила отчет Владимиру Путину.

Вероятно, отчет будет охватывать такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

Этот вопрос, вероятно, станет более актуален, если произойдет дальнейшая мобилизация (явная или скрытая). Путин вполне может затронуть эти вопросы в своем обращении к нации 21 февраля 2023 года,

– отметили в разведке.

Эксперты добавили, что Кремлю становится все труднее изолировать население от войны в Украине. Российский опрос в декабре 2022 года показал, что у 52% были друзья или родственники, которые служили в так называемой "специальной военной операции".

Удивит ли чем-нибудь Путин в новом обращении

Недавно российский оппозиционный журналист Майкл Наки заявил, что Владимир Путин не любит делать громкие заявления на определенных событиях. По крайней мере, об этом можно говорить, если проанализировать выступления диктатора за предыдущий год.

Публичные фигуры такого уровня действительно иногда пользуются возможностью и озвучивают важные вещи на определенных мероприятиях. Это связано с тем, что им не хватает времени. Однако это не касается главы Кремля.

По словам Наки, Путин может в любой момент обратиться по любому поводу.