Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что обломки разлетелись на огромное расстояние. Были побиты крыши домов, выбиты окна, кое-где был уничтожен урожай.

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"Разлет обломков такой большой, что пострадало большое количество зданий. Это побитые крыши, это выбитые окна. Также кое-где был уничтожен урожай", – сказала она.

Жительница Безлюдовки рассказала, что когда она пришла с огорода, то прилетело две ракеты, было очень громко, а третью они не слышали. Те, кто были на огороде, рассказывали, что она задержалась в воздухе, а потом резко бахнуло.

Когда я выскочила, я думала, что мы горим. Все было в тумане, в пыли. Света белого не видно было. У меня собака заскочила в дом. Это было что-то страшное. Я не могу это описать,

– поделилась она.

Впервые за долгое время атаковали ФАБами

Анна Черненко отметила, что пригород Харькова сегодня впервые за достаточно длительное время был под ударами дальнобойными ФАБ. Последний раз Харьков и пригород из них обстреливали в конце 2024 года.

То есть, весь 2025 год мы жили без ударов, без атак именно этими боеприпасами по городу и по пригороду. Это связывали с тем, что не дают самолетам подниматься на определенные высоты, которые нужны именно для обстрела этими КАБами и ФАБами,

– подчеркнула она.

К сожалению, 31 мая такой обстрел произошел. Под него попали 2 населенных пункта. В частности, Васищево, по которому бьют несколько дней без перерыва. Причем комбинируют атаки: удары беспилотниками, ракетные атаки, теперь – ФАБ.

Также сегодня попал под обстрел частный сектор Безлюдовки. Повреждено около 10 домов. Двое, возле которых произошло попадание, очень серьезно пострадали. Один – полуразрушенный.

Повезло, что в доме, у которого произошло попадание, никто не жил. В соседнем же люди отделались стрессом, шоком. Также я познакомилась с мужчиной, который примерно в 15 метрах был от этого удара. Его взрывной волной отбросило. Он упал на землю. Его засыпало пылью, поднятой землей,

– рассказала корреспондентка.

Эти сутки для Харькова начались с ударов по Шевченковскому и Киевскому районам. В одном районе пострадал автосервис, в другом – гражданское предприятие. Россияне атакуют гражданские предприятия уже несколько дней.