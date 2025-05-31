Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушная тревога в области была объявлена ​​в 10:31.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что враг пускает КАБы курсом на Харьков.

Местные телеграмм-каналы отметили, что в городе прогремели по меньшей мере 2 взрыва и над Харьковом поднялся столб дыма.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подчеркнул, что по состоянию на 10:42 информации о пострадавших не поступало.

Мэр заверил, что взрывы, которые люди слышали в Харькове, прогремели за пределами города. В мониторинговых телеграмм-каналах сообщили, что российский боеприпас предположительно упал в области.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, что россияне атаковали Харьков в ночь на 31 мая беспилотниками. Городские власти объяснили, что было 8 попаданий: 2 – в Шевченковском районе и еще 6 – в Киевском.

В Шевченковском районе города был пожар – поврежден СТО и автомобили. В Киевском попадание было по территории производственного предприятия.