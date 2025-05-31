Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що відомо про вибухи в Харкові

Повітряну тривогу в області оголосили о 10:31.

У Повітряних силах ЗС України повідомили, що ворог пускає КАБи курсом на Харків.

Місцеві телеграм-канали зазначили, що в місті пролунали щонайменше 2 вибухи та над Харковом здійнявся стовп диму.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підкреслив, що станом на 10:42 інформації щодо потерпілих не надходило.

Міський голова запевнив, що вибухи, які люди чули в Харкові, пролунали за межами міста. У моніторингових телеграм-каналах повідомили, що російський боєприпас, імовірно, впав в області.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що росіяни атакували Харків у ніч проти 31 травня безпілотниками. Міська влада пояснила, що було 8 влучань: 2 – у Шевченківському районі та ще 6 – у Київському.

У Шевченківському районі міста була пожежа – пошкоджена СТО та автівки. У Київському влучання було по території виробничого підприємства.