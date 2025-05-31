Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 31 травня, повідомляє 24 Канал.
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- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Росія вдарила КАБами по будинках на Запоріжжі
Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.
Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.
У Харкові прогриміли вибухи
Від ударів ворожих БпЛА постраждали два райони міста –Шевченківський та Київський. На місцях влучань є пожежі, у Київському районі одна постраждала людина.
У Шевченківському районі під ударом опинилося СТО –пошкоджено приміщення та кілька автівок. У Київському, внаслідок прильоту, у кількох будинках вибиті шибки.
Всього зафіксовано вісім прильотів по місту – два у Шевченківському районі і шість у Київському, повідомив Ігор Терехов.
Росія вдарила по Сумщині ракетами
У ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади на Сумщині
Є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.
В ОВА повідомили, що щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці.
У ніч на 31 травня Курську область Росії атакували дрони. Російські телеграм-канали пишуть про прильоти у Рильську та Льгові.