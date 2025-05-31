Проте українські Сили оборони завдають відсічі ворогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни, 30 травня війська російської армії продовжили наступальні операції в Курській, Харківській та Сумській областях , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. 30 травня наступальні операції російські військові проводили й на Куп'янському й Боровському напрямках, але прогресу не досягли.

Огляд ситуації на фронті / Карти Інституту вивчення війни