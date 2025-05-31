Однако украинские Силы обороны наносят отпор врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, 30 мая войска российской армии продолжили наступательные операции в Курской, Харьковской и Сумской областях , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. 30 мая наступательные операции российские военные проводили и на Купянском и Боровском направлениях, но прогресса не достигли.

Обзор ситуации на фронте / Карты Института изучения войны