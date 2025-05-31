Однако украинские Силы обороны наносят отпор врагу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Смотрите также Враг захватил несколько сел на Донбассе и продвинулся на Харьковщине: обзор и карты ISW
Какова ситуация на фронте
- По данным Института изучения войны, 30 мая войска российской армии продолжили наступательные операции в Курской, Харьковской и Сумской областях, но не продвинулись вперед.
- 30 мая наступательные операции российские военные проводили и на Купянском и Боровском направлениях, но прогресса не достигли.
Обзор ситуации на фронте / Карты Института изучения войны
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. В течение двух дней происходили наземные наступления российских военных к северу от Лимана вблизи Редкодуба, Зеленой Долины и Липового, а также в направлении Карповки и Нового Мира, к северо-востоку от Лимана вблизи Глущенкового и на восток вблизи Торского.
- Российские войска также продолжали наступательные операции на Северском направлении, но не продвинулись вперед.
- Оккупанти безрезультатно продолжили наступательные операции вблизи Часового Яра. 29 и 30 мая они атаковали вблизи самого Часового Яра, на юг от него вблизи Белой Горы и Ступочек и в направлении Предтечиного, а также на юго-восток от города вблизи Курдюмовки.
- Россияне недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 мая, свидетельствуют о том, что российские войска имели продвижение на юго-восток от северной Дилиевки к дороге 0-0519 от канала Северский Донец-Донбасс и к железнодорожной станции Дилиевка в южной Дилиевке.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но никакого подтвержденного продвижения не достигли. Они атаковали на северо-восток от Покровска вблизи Малиновки и Миролюбовки и в направлении Коптевого, на восток от Покровска вблизи Елизаветовки, на юго-восток вблизи Лисовки и на юго-запад вблизи Котлиного и Удачного.
- Оккупанты недавно продвинулись на Новопавловском направлении. 29 и 30 мая они атаковали к северо-востоку от Новопавловки вблизи Новосергиевки и Новониколаевки. На геолокационных видеозаписях, опубликованных 30 мая, можно увидеть, как российские войска поднимают флаг на западной окраине Троицкого.
- Военные российской армии атаковали к западу от Курахово вблизи Андреевки, Алексеевки, Константинополя, Багатыря и Одрадного. Они продолжили наступательные операции в направлении Большой Новоселки, но ни одного подтвержденного продвижения не достигли.
- Оккупанты также продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.