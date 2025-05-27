Об этом во вторник, 27 мая, в эфире "Киев 24" рассказал пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения "Червона калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин, передает 24 Канал.

Смотрите также Постоянно под огнем: генерал армии ответил, удалось ли россиянам закрепиться на Сумщине

Какая ситуация возле Покровска

На этой территории сохраняется тяжелая ситуация.

Армия России стянула очень большие резервы именно сюда под Покровск для того, чтобы все же пытаться продавить линию фронта, оправдать те потери, которые она уже понесла, и, соответственно, они сейчас работают на истощение,

– рассказал военный.

По его словам, на этом участке фронта продолжаются круглосуточные штурмы малыми пехотными группами, иногда при поддержке тяжелой техники, двухколесного транспорта и артиллерии. Также противник активно использует управляемые авиабомбы.

Максим Бакулин объяснил, что с помощью КАБов враг бьет по прифронтовым городам, а также пытается искать позиции украинских войск для нанесения удара. Кроме того, у россиян есть дроны, которые постоянно находятся в воздухе и наблюдают.

"Патрулируют важнейшие наши логистические дороги, чем хотят перекрыть возможность подвоза боеприпасов, замены нашего личного состава. И практически сейчас мы занимаемся тем, что пытаемся их продавить, соответственно также нашей артиллерией, останавливать штурмы, дронами, и тем самым нанося большие потери врагу", – сказал он.

К слову, командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" с позывным Фельд рассказал, что происходит на Покровском направлении. По его словам, россияне ведут активные действия по нескольким направлениям фронта.