Генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в разговоре с 24 Каналом отметил, что пока преждевременно говорить о потере территорий и российском стратегическом наступлении.

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Враг не закрепился на Сумщине

Как отметил генерал армии, Генштаб пока не подтверждает четко информацию о том, что российские войска смогли закрепиться на территории Сумской области. В то же время российские подразделения действительно заходили в населенные пункты Веселовка, Журавка, Новенькое и Басовка. Частично они удерживали позиции в этих районах.

С украинской стороны был проведен ряд операций, в частности нанесен массированного огневого поражения по врагу. Вследствие этого противник вынужден был отходить, однако время от времени снова заходил. Бои в этом секторе продолжаются.

Аналитики Deep State говорят, что российские войска находятся там вроде бы уже постоянно, но постоянно они под огнем,

– отметил Маломуж.

Говорить о наличии у них стабильного плацдарма или подготовки к масштабному наступлению пока преждевременно. Ближайшие двое суток будут решающими для понимания дальнейшего развития событий.

Россияне не смогут наступать при одном условии

Украинская армия активно наносит удары как артиллерией, так и дронами. Основная цель – уничтожить передовые группы врага, в частности те, что заходили на квадроциклах и мотоциклах, а также подкрепление, которое двигалось следом.

Сейчас удары по местам концентрации вражеских сил привели к значительным потерям – часть сил отошла, часть удалось уничтожить. Ожидается, что решающие бои еще впереди.

Если противник не получит значительного подкрепления, он не сможет продолжить наступление на этом направлении. В то же время Украина готовит системные контрудары, прежде всего артиллерийские.

Ситуация маневренная, будет меняться. Сегодня еще рано однозначно говорить, что мы потеряли территорию,

– подчеркнул Николай Маломуж.

По оценке генерала армии, захваченные участки не являются настолько значительными, чтобы можно было вести речь о тактическом или тем более стратегическом прорыве.

В то же время враг пытается создать предпосылки для более масштабного наступления на город Сумы, чтобы сформировать "буферную зону" и держать украинские силы под постоянным давлением.

Однако российское командование сейчас сталкивается с большими трудностями на Курском направлении, где украинские силы удерживают позиции на господствующих высотах и наносят эффективные удары по вражеской группировке.

Бои на Сумщине: смотрите на карте

Несмотря на российские заявления о том, что Курщина "зачищена", украинские подразделения там продолжают действовать, что существенно усложняет врагу развертывание наступательных действий на Сумском направлении. СОУ также проводят операции на Белгородщине, заставляя противника перебрасывать туда резервы.