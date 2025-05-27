Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у розмові з 24 Каналом зазначив, що наразі передчасно говорити про втрату територій і російський стратегічний наступ.

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Ворог не закріпився на Сумщині

Як зазначив генерал армії, Генштаб наразі не підтверджує чітко інформацію про те, що російські війська змогли закріпитися на території Сумської області. Водночас російські підрозділи дійсно заходили в населені пункти Веселівка, Журавка, Новеньке та Басівка. Частково вони утримували позиції в цих районах.

З українського боку було проведено низку операцій, зокрема завдано масованого вогневого ураження по ворогу. Внаслідок цього противник змушений був відходити, проте час від часу знову заходив. Бої в цьому секторі тривають.

Аналітики Deep State кажуть, що російські війська перебувають там начебто уже постійно, але постійно вони під вогнем,

– зауважив Маломуж.

Говорити про наявність у них стабільного плацдарму чи підготовки до масштабного наступу наразі передчасно. Найближчі дві доби будуть вирішальними для розуміння подальшого розвитку подій.

Росіяни не зможуть наступати за однієї умови

Українська армія активно завдає ударів як артилерією, так і дронами. Основна мета – знищити передові групи ворога, зокрема ті, що заходили на квадроциклах і мотоциклах, а також підкріплення, яке рухалося слідом.

Наразі удари по місцях концентрації ворожих сил призвели до значних втрат – частина сил відійшла, частину вдалося знищити. Очікується, що вирішальні бої ще попереду.

Якщо противник не отримає значного підкріплення, він не зможе продовжити наступ на цьому напрямку. Водночас Україна готує системні контрудари, насамперед артилерійські.

Ситуація маневрова, змінюватиметься. Сьогодні ще рано однозначно говорити, що ми загубили територію,

– наголосив Микола Маломуж.

За оцінкою генерала армії, захоплені ділянки не є настільки значними, щоб можна було вести мову про тактичний або тим більше стратегічний прорив.

Заразом ворог намагається створити передумови для більш масштабного наступу на місто Суми, щоб сформувати "буферну зону" і тримати українські сили під постійним тиском.

Проте російське командування наразі постає з великими труднощами на Курському напрямку, де українські сили утримують позиції на панівних висотах і завдають ефективних ударів по ворожому угрупуванню.

Бої на Сумщині: дивіться на карті

Попри російські заяви про те, що Курщина "зачищена", українські підрозділи там продовжують діяти, що суттєво ускладнює ворогу розгортання наступальних дій на Сумському напрямку. СОУ також проводять операції на Бєлгородщині, змушуючи противника перекидати туди резерви.