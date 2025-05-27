Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на 27 травня втрати Росії в війні становлять 982 840 загиблих.

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Які втрати у ворога на 27 травня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 982 840 (+990) осіб;
  • танків – 10 860 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22 642 (+1);
  • артилерійських систем – 28 337 (+17);
  • РСЗВ – 1 397 (+0);
  • засобів ППО – 1 171 (+0);
  • літаків – 372 (+0);
  • гелікоптерів – 336 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 857 (+222);
  • крилатих ракет – 3 265 (+9);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 907 (+64);
  • спеціальної техніки – 3 902 (+0).

Втрати ворога

Втрати росіян на 13 травня 2025 року / Фото Генштаб

Нагадаємо, на фронті внаслідок роботи українського дрону загинув командир танкового батальйону Росії, підполковник Сєргєй Сєрдітов. Окупант, який раніше вбив побратима, загинув від несумісних із життям травм.