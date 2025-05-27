Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По состоянию на 27 мая потери России в войне составляют 982 840 погибших.

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Какие потери у врага на 27 мая 2025 года

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 982 840 (+990) человек;

танков – 10 860 (+2);

боевых бронированных машин – 22 642 (+1);

артиллерийских систем – 28 337 (+17);

РСЗО – 1 397 (+0);

средств ПВО – 1 171 (+0);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 37 857 (+222);

крылатых ракет – 3 265 (+9);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 49 907 (+64);

специальной техники – 3 902 (+0).

Потери россиян на 13 мая 2025 года / Фото Генштаб

Напомним, на фронте в результате работы украинского дрона погиб командир танкового батальона России, подполковник Сергей Сердитов. Оккупант, который ранее убил собрата, погиб от несовместимых с жизнью травм.