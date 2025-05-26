Об этом в субботу, 24 мая, сообщил OSINT-аналитик Necro Mancer, информирует 24 Канал. Также о ликвидации захватчика пишут и российские СМИ.

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На войне ликвидировали оккупанта Сергея Сердитова

По словам друга оккупанта, его якобы ликвидировали 9 мая. Согласно информации российских СМИ, захватчик получил ранения в результате сброса взрывчатки с FPV-дрона.

"Двое военных получили ранения. Сергей был в бронежилете, во время взрыва он поднял левую руку, обломок попал в незащищенное бронежилетом место и пробил сердце. Сергей умер в течение пяти минут", – рассказал российский военный вражеским медиа.

Известно, что российского вояку похоронили 15 мая на кладбище города Заграйск, что под Москвой. На его могиле установлен флаг российского 1430-го мотострелкового полка. Вероятно, Сердитова ликвидировали на Запорожском направлении, поскольку там находится полк, в котором он служил.

Добавим, что в ноябре 2024 года один из российских телеграмм-каналов сообщал, что Сердитов на оккупированной части Запорожской области застрелил мобилизованного москвича Алексея Серова. Причиной убийства якобы стало то, что Серов вместе с другими российскими оккупантами употреблял алкоголь. Тогда смерть мобилизованного Серова выдали за гибель в результате осколочного ранения.

