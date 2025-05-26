Про це у суботу, 24 травня, повідомив OSINT-аналітик Necro Mancer, інформує 24 Канал. Також про ліквідацію загарбника пишуть і російські ЗМІ.

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На війні ліквідували окупанта Сєргєя Сєрдітова

За словами друга окупанта, його нібито ліквідували 9 травня. Відповідно до інформації російських ЗМІ, загарбник зазнав поранення внаслідок скиду вибухівки з FPV-дрона.

"Двоє військових отримали поранення. Сєргєй був у бронежилеті, під час вибуху він підняв ліву руку, уламок потрапив у незахищене бронежилетом місце й пробив серце. Сєргєй помер протягом п'яти хвилин", – розповів російський військовий ворожим медіа.

Відомо, що російського вояку поховали 15 травня на кладовищі міста Заграйск, що біля Москви. На його могилі встановлений прапор російського 1430-го мотострілецького полку. Ймовірно, Сєрдітова ліквідували на Запорізькому напрямку, оскільки там перебуває полк, у якому він служив.

Додамо, що в листопаді 2024 року один з російських телеграм-каналів повідомляв, що Сєрдітов на окупованій частині Запорізької області застрелив мобілізованого москвича Алєксєя Сєрова. Причиною вбивства нібито стало те, що Сєров разом з іншими російськими окупантами вживав алкоголь. Тоді смерть мобілізованого Сєрова видали за загибель внаслідок уламкового поранення.

