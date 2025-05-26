Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Карта бойових дій DeepState станом на 26 травня

Так, згідно з оновленою картою, тепер село Біловоди Хотінської громади Сумської області повністю перейшло у сіру зоні. Раніше південно-західна частина населеного пункту відображалася під контролем Сил оборони України.

Сіра зона на Сумщині розширилася: дивіться на карті

Днями DeepState повідомили, що ворогу вдалося закріпитися по відтинку Веселівка – Журавка – Новеньке – Басівка. Водночас росіяни продовжують здійснювати спроби зайти в Біловоди. Складною є ситуація і в Локнях.

Окрім цього, ворог просунувся біля Тихого, що поблизу Вовчанська, на Харківщині. Тривалий час лінія фронту тут була незмінною.

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Складною лишається і обстановка на стику Покровського і Торецького напрямків. Ворог далі тисне на відтинку Новооленівка – Олександропіль – Зоря – Стара Миколаївка – Романівка. Росіянам вдалося просунутися вздовж траси біля Старої Миколаївки. Сам населений пункт перебуває у сірі зоні – там складається потенційна загроза оточення.

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Зауважимо, що Покровський напрямок лишається ключовим для росіян. У ЗСУ розповіли, що ворог намагається просуватись в напрямку східного флангу міста Покровськ до населеного пункту Малинівка