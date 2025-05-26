Як розповів 24 Каналу командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф", окупанти справді підтягують сюди резерви. Мовиться про досить серйозні сили.

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Чому для Росії важливий Покровськ

"Ворог намагається просуватись в напрямку східного флангу міста Покровськ до населеного пункту Малинівка. Так він створює певні проблеми для Сил оборони, які доводиться долати", – зазначив військовий.

Окупанти підтягнули на цей напрямок артилерію, спеціалізовані підрозділи БпЛА, важку техніку, засоби РЕБ. Поки невідомо, чи все це для літнього наступу, чи все-таки для поточних штурмів.

Росія не розділяє політику і військові дії. Частина її агресії, особливо під час мирних переговорів, – це спроба здійснити тиск, показати свою міць,

– наголосив "Тайфун".

Крім цього, місто Покровськ пропагандисти називають "воротами Донбасу", тому для них воно – стратегічна ціль. Це доволі велике місто, яке розташоване у напрямку траси Покровськ – Краматорськ, тому відкриває певні логістичні можливості, розв'язує ворогу руки для подальшого просування на північ.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Яку тактику використовує Росія

Дрони на оптоволокні набули стрімкого поширення. Їхня основна перевага в тому, що вони стійки до завад, наші сили можуть краще зберігати управління таким безпілотником у критичних ситуаціях. Враховуючи, що фронт перенасичений РЕБом, це є доволі серйозною силою, проте не єдиною.

Ми бачимо, що ворог почав активно застосовувати великі FPV, які навіть у складні погодні умови можуть залітати досить глибоко. Тому це є серйозною загрозою, але не основною,

– додав "Тайфун".

Сьогодні окупанти просуваються малими групами, знаходять певні шпарини, дірки, щоб провести накопичення. Таких груп на окремій ділянці фронту може назбируватися десятки. Тоді в певний момент вони починають рухатися із застосуванням FPV-дронів, техніки, артилерії, під прикриттям важкоброньованої техніки чи танків.

На фронті більше не бачать класичних штурмів, коли наступають десятки одиниць техніки. Тепер все це відбувається у поєднанні з дронами, мотоциклами, піхотою та автомобілями. Отже, тактика ворога доволі гнучка.

Зверніть увагу! Військові проводять збір на потреби загону "Тайфун". Долучитися до нього можна за посиланням!

У загоні підкреслили, що техніка ламається дуже часто, є багато логістичних моментів – все це забезпечують завдяки таким зборам. Тому важливо допомагати воїнам, бо, попри всі "мирні домовленості", перемога не така близька, як нам хочеться. Отже, треба всіма силами сприяти тим, хто у війську.