Как рассказал 24 Каналу командир экипажа отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф", оккупанты действительно подтягивают сюда резервы. Говорится о достаточно серьезных силах.

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Почему для России важен Покровск

"Враг пытается продвигаться в направлении восточного фланга города Покровск до населенного пункта Малиновка. Так он создает определенные проблемы для Сил обороны, которые приходится преодолевать", – отметил военный.

Оккупанты подтянули на это направление артиллерию, специализированные подразделения БПЛА, тяжелую технику, средства РЭБ. Пока неизвестно, все это для летнего наступления, или все-таки для текущих штурмов.

Россия не разделяет политику и военные действия. Часть ее агрессии, особенно во время мирных переговоров, – это попытка оказать давление, показать свою мощь,

– подчеркнул "Тайфун".

Кроме этого, город Покровск пропагандисты называют "воротами Донбасса", поэтому для них он – стратегическая цель. Это довольно большой город, который расположен в направлении трассы Покровск – Краматорск, поэтому открывает определенные логистические возможности, развязывает врагу руки для дальнейшего продвижения на север.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Какую тактику использует Россия

Дроны на оптоволокне получили стремительное распространение. Их основное преимущество в том, что они устойчивы к помехам, наши силы могут лучше сохранять управление таким беспилотником в критических ситуациях. Учитывая, что фронт перенасыщен РЭБом, это довольно серьезная сила, однако не единственной.

Мы видим, что враг начал активно применять большие FPV, которые даже в сложные погодные условия могут залетать достаточно глубоко. Поэтому это является серьезной угрозой, но не основной,

– добавил "Тайфун".

Сегодня оккупанты продвигаются малыми группами, находят определенные щели, дыры, чтобы провести накопление. Таких групп на отдельном участке фронта может насобираться десятки. Тогда в определенный момент они начинают двигаться с применением FPV-дронов, техники, артиллерии, под прикрытием тяжелобронированной техники или танков.

На фронте больше не видят классических штурмов, когда наступают десятки единиц техники. Теперь все это происходит в сочетании с дронами, мотоциклами, пехотой и автомобилями. Итак, тактика врага довольно гибкая.

Обратите внимание! Военные проводят сбор на нужды отряда "Тайфун". Присоединиться к нему можно по ссылке!

В отряде подчеркнули, что техника ломается очень часто, есть много логистических моментов – все это обеспечивают благодаря таким сборам. Поэтому важно помогать воинам, потому что, несмотря на все "мирные договоренности", победа не так близка, как нам хочется. Надо всеми силами способствовать тем, кто в армии.