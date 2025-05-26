Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Карта боевых действий DeepState по состоянию на 26 мая
Так, согласно обновленной карте, теперь село Беловоды Хотинской громады Сумской области полностью перешло в серую зону. Ранее юго-западная часть населенного пункта отображалась под контролем Сил обороны Украины.
Серая зона на Сумщине расширилась: смотрите на карте
На днях DeepState сообщили, что врагу удалось закрепиться по отрезку Веселовка – Журавка – Новенькое – Басовка. В то же время россияне продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды. Сложной является ситуация и в Локнях.
Кроме этого, враг продвинулся возле Тихого, что вблизи Волчанска, в Харьковской области. Долгое время линия фронта здесь была неизменной.
Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
Сложной остается и обстановка на стыке Покровского и Торецкого направлений. Враг дальше давит на отрезке Новооленовка – Александрополь – Заря – Старая Николаевка – Романовка. Россиянам удалось продвинуться вдоль трассы возле Старой Николаевки. Сам населенный пункт находится в серой зоне – там складывается потенциальная угроза окружения.
Россияне давят в Донецкой области: смотрите на карте
Заметим, что Покровское направление остается ключевым для россиян. В ВСУ рассказали, что враг пытается продвигаться в направлении восточного фланга города Покровск до населенного пункта Малиновка