Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Карта боевых действий DeepState по состоянию на 26 мая

Так, согласно обновленной карте, теперь село Беловоды Хотинской громады Сумской области полностью перешло в серую зону. Ранее юго-западная часть населенного пункта отображалась под контролем Сил обороны Украины.

Серая зона на Сумщине расширилась: смотрите на карте

На днях DeepState сообщили, что врагу удалось закрепиться по отрезку Веселовка – Журавка – Новенькое – Басовка. В то же время россияне продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды. Сложной является ситуация и в Локнях.

Кроме этого, враг продвинулся возле Тихого, что вблизи Волчанска, в Харьковской области. Долгое время линия фронта здесь была неизменной.

Какая ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Сложной остается и обстановка на стыке Покровского и Торецкого направлений. Враг дальше давит на отрезке Новооленовка – Александрополь – Заря – Старая Николаевка – Романовка. Россиянам удалось продвинуться вдоль трассы возле Старой Николаевки. Сам населенный пункт находится в серой зоне – там складывается потенциальная угроза окружения.

Россияне давят в Донецкой области: смотрите на карте

Заметим, что Покровское направление остается ключевым для россиян. В ВСУ рассказали, что враг пытается продвигаться в направлении восточного фланга города Покровск до населенного пункта Малиновка