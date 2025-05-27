Про це у вівторок, 27 травня, в етері "Київ 24" розповів пресофіцер 14 бригади оперативного призначення "Червона калина" Національної гвардії України Максим Бакулін, передає 24 Канал.

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Яка ситуація біля Покровська

На цій території зберігається важка ситуація.

Армія Росії стягнула дуже великі резерви саме сюди під Покровськ для того, щоб все ж таки намагатись продавити лінію фронту, виправдати ті втрати, яких вона вже зазнала, і, відповідно, вони зараз працюють на виснаження,

– розповів військовий.

За його словами, на цій ділянці фронту тривають цілодобові штурми малими піхотними групами, подекуди за підтримки важкої техніки, двоколісного транспорту та артилерії. Також противник активно використовує керовані авіабомби.

Максим Бакулін пояснив, що за допомогою КАБів ворог б'є по прифронтових містах, а також намагається шукати позиції українських військ для завдання удару. Крім того, у росіян є дрони, які постійно перебувають у повітрі та спостерігають.

"Патрулюють найважливіші наші логістичні дороги, чим хочуть перекрити можливість підвозу боєприпасів, заміни нашого особового складу. І практично зараз ми займаємося тим, що намагаємося їх продавити, відповідно також нашою артилерією, зупиняти штурми, дронами, і тим самим завдаючи великих втрат ворогу", – сказав він.

До слова, командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" з позивним Фельд розповів, що відбувається на Покровському напрямку. За його словами, росіяни ведуть активні дії по кількох напрямках фронту.