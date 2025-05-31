О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 31 мая, сообщает 24 Канал.
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- В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Россия ударила КАБами по домам на Запорожской области
Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень.
Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовому селу Пологовского района, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом разрушили. Еще несколько домов, машины и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.
В Харькове прогремели взрывы
От ударов вражеских БПЛА пострадали два района города –Шевченковский и Киевский. На местах попаданий есть пожары, в Киевском районе один пострадавший человек.
В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО –повреждено помещение и несколько автомобилей. В Киевском, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла.
Всего зафиксировано восемь прилетов по городу – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, сообщил Игорь Терехов.
Россия ударила по Сумской области ракетами
В ночь на 31 мая враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской громады на Сумщине
Есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.
В ОВА сообщили, что по меньшей мере один человек пострадал – ему оказали медицинскую помощь на месте.
В ночь на 31 мая Курскую область России атаковали дроны. Российские телеграмм-каналы пишут о прилетах в Рыльске и Льгове.