04:18, 31 мая

От ударов вражеских БПЛА пострадали два района города –Шевченковский и Киевский. На местах попаданий есть пожары, в Киевском районе один пострадавший человек.

В Шевченковском районе под ударом оказалось СТО –повреждено помещение и несколько автомобилей. В Киевском, в результате прилета, в нескольких домах выбиты стекла.

Всего зафиксировано восемь прилетов по городу – два в Шевченковском районе и шесть в Киевском, сообщил Игорь Терехов.