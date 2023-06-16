Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу детали атаки на Херсон. Он подчеркнул, что это очередной террористический акт России.

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Оккупанты увеличили обстрелы Херсона

Сергей Хлань отметил, что захватчики обстреляли Таврический микрорайон – один из самых густонаселенных в городе. Также атаковали центр города и Корабельный район.

В Таврическом микрорайоне один из снарядов прилетел на остановку. По словам депутата, боеприпас попал в дерево, а оно уже наносило ранения херсонцам, которые находились на остановке.

Это очередной террористический акт россиян. Херсон еще не оправился от последствий затопления, которое произошло после подрыва Каховской ГЭС,

– подчеркнул он.

Полиция начала уголовное производство

Полиция Херсонской области сообщила, что по факту очередного массированного обстрела Херсона начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются неотложные следственные действия.

"Травмы получили в общей сложности 23 человека. Среди раненых трое детей – 15-летний парень, 16-летняя девушка и еще одна девушка, которой завтра исполнится 11 лет. Всем оказывается медицинская помощь. Повреждены несколько домов и других элементов инфраструктуры, в результате пожара фактически уничтожен автомобиль", – говорится в сообщении.

Последствия обстрела Херсона / фото: Полиция Херсонской области

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