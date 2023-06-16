Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу детали атаки на Херсон. Он подчеркнул, что это очередной террористический акт России.
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Оккупанты увеличили обстрелы Херсона
Сергей Хлань отметил, что захватчики обстреляли Таврический микрорайон – один из самых густонаселенных в городе. Также атаковали центр города и Корабельный район.
В Таврическом микрорайоне один из снарядов прилетел на остановку. По словам депутата, боеприпас попал в дерево, а оно уже наносило ранения херсонцам, которые находились на остановке.
Это очередной террористический акт россиян. Херсон еще не оправился от последствий затопления, которое произошло после подрыва Каховской ГЭС,
– подчеркнул он.
Полиция начала уголовное производство
Полиция Херсонской области сообщила, что по факту очередного массированного обстрела Херсона начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются неотложные следственные действия.
"Травмы получили в общей сложности 23 человека. Среди раненых трое детей – 15-летний парень, 16-летняя девушка и еще одна девушка, которой завтра исполнится 11 лет. Всем оказывается медицинская помощь. Повреждены несколько домов и других элементов инфраструктуры, в результате пожара фактически уничтожен автомобиль", – говорится в сообщении.
Последствия обстрела Херсона / фото: Полиция Херсонской области
Россия атаковала Херсон и область
- Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что в пятницу, 16 июня, российские оккупанты ударили по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части Херсона.
- Было ранено 23 человека. Все пострадавшие госпитализированы. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы.
- Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба отметил, что за сутки на территории Херсонской области пострадали 25 человек. К сожалению, также известно о двух погибших.