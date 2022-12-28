Во время телемарафона секретарь Херсонской городской военной администрации Галина Луговая поделилась деталями. Она отметила, что, к счастью, ни одна из рожениц не пострадала в результате атаки 27 декабря.

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Что будет с родильным отделением

По словам Луговой, на момент попадания в роддоме находилось пять рожениц. Более того, в тот же день на свет появилось двое младенцев, двое новых жителей Херсона. К счастью, все жизни удалось сберечь. Что касается рожениц, то их перевели в другое отделение.

Впрочем, следует понимать, что на этот раз враг атаковал единственный роддом в городе. Речь идет о родильном отделении больницы Тропиных. Что касается самих последствий попадания, то они средней степени тяжести.

Думаю, если собраться силами и строительными материалами, то его удастся восстановить за определенный период, несколько месяцев,

– заметила Луговая.

В то же время она отметила, что это не столь уж простая задача. Особенно если учитывать, что Херсон находится под постоянными обстрелами. Кроме того, не стоит забывать, что грядут морозы. Так что сейчас говорить об восстановлении родильного отделения сложно. Это, по меньшей мере, опасно.

Оккупанты продолжают обстрелы

Как отметила Луговая, в эту ночь тоже было неспокойно. По ее словам, звуки обстрелов раздавались в районах Острова, Антоновки, Днепровского района. Известно, что в результате атак пылали дома. Зафиксировано попадание в частный сектор.

Всего в Херсоне насчитывается 708 разрушенных или уничтоженных оккупантами домов. Половина из них – частного сектора, а вторая – многоквартирные. Также разрушены 33 объекта инфраструктуры и 41 учебное заведение.

Все это еще раз доказывает тот факт, что россияне воюют с гражданским населением. Они специально атакуют мирных жителей, чтобы отомстить за свои провалы на поле боя. Ведь там наши военные дают врагу изрядно понюхать пороху.

Что известно об атаке родильного