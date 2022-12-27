Информацию об обстреле Херсона сообщают журналисты, пишет 24 канал. В частности, около 20 часов вечера Константин Рыженко в телеграмме сообщили, что россияне попали в родильное отделение.

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О том, что россияне попали в родильное отделение в Херсоне, также сообщает ряд местных ресурсов. Кроме того, Константин Рыженко опубликовал несколько фотографий с места обстрела.

Обстрел роддома больницы подтвердил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, в результате обстрела чудом никто не пострадал.

Он сообщил, что россияне обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка. Кроме того, до атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В настоящее время в заведении находится 5 женщин после родов.

Россияне ударили по родильному отделению в Херсоне / Фото с телеграммы Рыженко и Тимошенко​