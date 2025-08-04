Зафиксированы повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

Смотрите также Смерть мужчины в монастыре в Хмельницкой области: в полиции прокомментировали версию об убийстве

Что известно о последствиях атаки?

По информации Тюрина, во время воздушного нападения противника силы противовоздушной обороны уничтожили 2 российских дрона, еще 1 беспилотник локально потерян.

К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.

В области повреждена часть дорожного полотна – соответствующие службы прибыли на место и приступили к восстановительным работам.

Спасибо Воздушным силам Вооруженных сил Украины за мужество и отвагу!

– отметил чиновник.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 4 августа Россия запустила 162 ударных дрона типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов. По предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 161 "Шахед" и дрон-имитатор на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано 1 попадание, а также падение обломков на 9 локациях.