Детали утренней атаки российских захватчиков рассказал председатель ОВА. Сказал, есть ли разрушения и пострадавшие, передает 24 Канал.

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В Хмельницкой области утром работала ПВО

Сергей Тюрин рассказал, что сегодня утром, во время воздушной тревоги, оккупанты снова атаковали область. Вследствие этого в одном из районов был слышен взрыв.

Работали силы ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений. Спасибо нашим ВСУ за защиту неба над Хмельницкой областью!

– подчеркнул глава ОВА.

Обратите внимание! Очередной взрыв в Хмельницкой области прогремел во время тревоги около 10:31. За несколько минут до этого Воздушные силы предупреждали, что направляется скоростная цель.

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