Деталі ранкової атаки російських загарбників розповів голова ОВА. Сказав, чи є руйнування та постраждалі, передає 24 Канал.
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На Хмельниччині вранці працювала ППО
Сергій Тюрін розповів, що сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, окупанти знову атакували область. Внаслідок цього в одному з районів було чутно вибух.
Працювали сили ППО. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Дякую нашим ЗСУ за захист неба над Хмельниччиною!
– підкреслив очільник ОВА.
Які наслідки нічної атаки на Хмельниччину
- Зауважимо, що вночі 26 травня окупанти атакували Хмельниччину дронами й ракетами.
- Тюрін розповів, що під час повітряної тривоги межах області сили ППО збили 6 безпілотників й 1 ракету.
- Через російську атаку в одному з міст від електроенергії було відключено 3 тисячі абонентів. Втім, на ранок усі споживачі вже підключені до енергомережі.
- "Інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила", – зазначив голова Хмельницької ОВА.