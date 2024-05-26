Деталі ранкової атаки російських загарбників розповів голова ОВА. Сказав, чи є руйнування та постраждалі, передає 24 Канал.

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На Хмельниччині вранці працювала ППО

Сергій Тюрін розповів, що сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, окупанти знову атакували область. Внаслідок цього в одному з районів було чутно вибух.

Працювали сили ППО. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Дякую нашим ЗСУ за захист неба над Хмельниччиною!

– підкреслив очільник ОВА.

Зверніть увагу! Черговий вибух на Хмельниччині прогримів під час тривоги близько 10:31. За кілька хвилин до цього Повітряні сили попереджали, що прямує швидкісна ціль.

Які наслідки нічної атаки на Хмельниччину