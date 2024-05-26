Ближче до ранку Росія підняла у небо Міг-31К, який завдав удару аеробалістичною ракетою "Кинджал". Усе, що відомо про комбіновану атаку в ніч проти 26 травня, розповідає 24 Канал.

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Ракети долетіли до Заходу

Перші крилаті ракети зайшли у межі України на Чернігівщині орієнтовно о 3:30 ранку і попрямували через Київщину та Житомирщину на захід. Повітряні сили повідомляли про можливий удар біля Житомира та про проліт ракет у бік Старокостянтинова.

Частина ракет долетіла до Львівщини і попрямувала у бік Львова. Мер Андрій Садовий уточнив, що ракет на Львівщині дві. Водночас за хвилин 10 він повідомив, що ракети зникли з радарів області.

Польща піднімала у повітря військову авіацію. Зокрема, в командуванні Збройних сил Польщі зазначили, що цієї ночі спостерігається "інтенсивна діяльність" дальньої авіації Росії у зв'язку із завданням ракетних ударів "по об'єктах, розташованих у тому числі на західній території України".

Чим атакували росіяни

Командування Повітряних сил прозвітувало, що росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет та понад 30 ударних БпЛА.

Ворог запустив 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал із літаків МіГ-31К: пуски здійснювали з повітряного простору Тамбовської області Росії.

Крім того, окупанти запустили по Україні 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області країни-агресора та 31 "Щахед", які були запущені з Приморсько-Ахтарська та Єйська в Росії і мису Чауда в окупованому Криму.

Уточнюють, що до відбиття атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувачі, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Ворожі цілі зокрема збивали у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Скільки цілей збито

Українські Сили ППО цієї ночі збили 31 з 31 "Шахед" та 12 з 12 крилатих ракет, запущених російськими військами по Україні. Не вдалося збити 2 ракети Кинджал.

11 "Шахедів" збили на Дніпропетровщині

В Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі оборонці неба збили над областю 11 "Шахедів": 5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 – в Кам'янському та Павлоградському, по одному – в Нікопольському та Новомосковському.

До слова, ворог потужно обстрілював з артилерії Нікополь. Крім того, тут зафіксовано влучання дрону-камікадзе. Унаслідок чого, пошкоджені школа, медзаклад, 4 торговельні павільйони й 2 магазини.

Понівечені 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач. Побиті 3 приватні будинки.

Наслідки атаки на Дніпропетровщині / Фото з телегррам-каналу Сергія Лисака

Ще 3 дрони-камікадзе цієї ночі знищили на Миколаївщині.

Атака на Хмельниччину

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін станом на ранок розповів, що вночі під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО збили 6 БпЛА і 1 ракету. Водночас у регіоні стались відключення світла.

Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тисяч абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі,

– сказав Тюрін.

На місці події працювали відповідні служби. Водночас інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила.

Імовріно, ціллю ворога цієї ночі було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області, біля якого розташований один з військових аеродромів. Крилаті ракети атакували місто зі сходу та заходу.

Крім того, росіяни запустили по Старокостянтинову аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал" з МіГ-31К, який злетів з аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області.

У мережі також поширили відео моменту атаки на Старокостянтинів.

Відбиття атаки на Старокостянтинів: відео

На Вінничині є влучання

Під час відбиття атаки зафіксовані влучання на Вінниччині. Так, станом на ранок стало відомо, що у місті Жмеринка унаслідок падіння уламків ворожого ударного дрона пошкоджено 3 житлові будинки, 7 приватних житлових будинків та кілька авто. Постраждали 3 людей.

У ДСНС повідомили, що з квартир евакуйовали 40 людей. На місці події працювали психологи. Водночас постраждалі від госпіталізації відмовилися.

Наслідки атаки у Хмеринці / Фото ДСНС

В ОВА також повідомили, що у Жмеринському районі 2 тисячі абонентів залишились без газу.

"Роботи з відновлення газопостачання житлового сектору вже розпочали. Проводитиметься подворовий та поквартирний обхід для оцінки безпечності пуску газу", – повідомила голова Жмеринської районної військової адміністрації Інна Цимбал.

Відбій загрози для України оголосили орієнтовно о 5:30 ранку.

Попередня комбінована масована атака на нас відбувалася кілька тижнів тому, 8 травня. Тоді ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний БпЛА. З них 59 знешкодила ППО.