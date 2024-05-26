За кілька хвилин після цього стало відомо й про пустки аеробалістичних ракет "Кинджал". У ПС інформували про загрозу для Хмельницької області, зокрема Старокостянтинова, та Івано-Франківщини.

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Атака "Кинджалами" 26 травня: що відомо

О 04:22 Повітряні сили написали, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області Росії. А вже за кілька хвилин – про те, що відбувся пуск ракети типу "Кинджал" – вона полетіла з півночі через Чернігівську область.

О 4.30 з повідомлення Повітряних сил стало відомо, що "Кинджал" прямує на Старокостянтинів Хмельницької області. А за 2 хвилини ПС додали, що під загрозою також Івано-Франківськ.