На Хмельниччині чули потужні вибухи. Перед цим військові повідомили про швидкісну ціль, яка прямувала у напрямку області.
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Міг бути "Кинджал"
О 9:16 Повітряні сили заявили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що у Нижньогородській області. По всій Україні залунала сирена. Вже за півгодини дали відбій.
Втім, о 10:25 було зафіксовано повторний зліт носія гіперзвукових "Кинджалів". Згодом надійшло й повідомлення про запуск окупантами швидкісної цілі. Спочатку писали, що вона летіла на Київщину, згодом змінила рух у напрямку Житомирщини і, зрештою, попрямувала на Хмельниччину. О 10:29 військові попередили про наближення російського снаряда до Хмельницької області. І вже о 10:31 моніторингові канали зазначили, що на території регіону пролунали потужні вибухи.
Слід зауважити, що гучно було й на Житомирщині. Як пишуть моніторингові канали, то, ймовірно працювала ППО. Сили протиповітряної оборони вели роботу і на Київщині.
О 10:46 почалися відбої. МіГ31-К відійшов від пускової зони.
Росія сьогодні вже била по Україні "Кинджалами"
- У ніч проти 26 травня окупанти здійснили масовану атаку на нашу країну. Ще з вечора минулого дня росіяни почали запуски дронів, а вже близько до ранку здійснили ракетні удари.
- Загалом для атаки ворог використав 14 ракет та понад 30 ударних БпЛА. Зокрема, противник запустив 12 крилатих ракет з "тушок" та 2 "Кинджали" з "мігів".
- Сили ППО змогли збити усі 12 крилатих ракет, а також 31 "Шахед". Водночас знищити "Кинджали" не вдалося.
- Відомо, що ворожі цілі долетіли аж до Заходу. Ймовірно, основною ціллю ранкової атаки був Старокостянтинів на Хмельниччині. Зазначимо, що біля цього міста розташований один із військових аеродромів.
- На Вінниччині у місті Жмеринка унаслідок падіння уламків ворожого ударного дрона пошкоджено 3 житлові будинки, 7 приватних житлових будинків та кілька авто. Постраждали 3 людей.