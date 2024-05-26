На Хмельниччині чули потужні вибухи. Перед цим військові повідомили про швидкісну ціль, яка прямувала у напрямку області.

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Міг бути "Кинджал"

О 9:16 Повітряні сили заявили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що у Нижньогородській області. По всій Україні залунала сирена. Вже за півгодини дали відбій.

Втім, о 10:25 було зафіксовано повторний зліт носія гіперзвукових "Кинджалів". Згодом надійшло й повідомлення про запуск окупантами швидкісної цілі. Спочатку писали, що вона летіла на Київщину, згодом змінила рух у напрямку Житомирщини і, зрештою, попрямувала на Хмельниччину. О 10:29 військові попередили про наближення російського снаряда до Хмельницької області. І вже о 10:31 моніторингові канали зазначили, що на території регіону пролунали потужні вибухи.

Слід зауважити, що гучно було й на Житомирщині. Як пишуть моніторингові канали, то, ймовірно працювала ППО. Сили протиповітряної оборони вели роботу і на Київщині.

О 10:46 почалися відбої. МіГ31-К відійшов від пускової зони.

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