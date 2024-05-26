Про це повідомили телеграм-канали. На момент вибухів на території всієї України оголошено повітряну тривогу через зліт Міг-31 К.
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"Вибухи в області. Працює ППО", – ідеться у повідомленні.
Крім того, у мережі повідомили, що вибухи чули і в Житомирській області.
За кілька хвилин до цього, майже одночасно із повідомленнями про роботу ППО на Київщині, вибухи стались і в передмісті Хмельниччини.
Попередньо моніторингові канали писали про рух швидкісних цілей.
Тривога вдруге за ранок
О 10:25 у всіх областях України вдруге оголосили повітряну тривогу. Попередня масштабна повітряна тривога в Україні тривала приблизно пів години – з 09:16 до 09:48.
За даними Повітряних сил, Росія знову підняла МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
Цинізм росіян у тому, що спершу ворожий літак злетів, розвернувся від пускових, далі знову здійснив розворот на пускові та, зрештою, таки випустив ракету.
Відбої почали оголошувати о 10:46.
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Нічна масована атака: головне
- Сьогодні вночі Росія здійснила нову масовану атаку по Україні. Ціллю ворога був Староконстянтинів.
- У місті чули вибухи, після чого у частини абонентів зникла електроенергія. Минулося без постраждалих і руйнувань.
- Водночас влучання унаслідок падіння ворожих дронів зафіксовані у Вінницькій області: у місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто.
- Українські Сили ППО цієї ночі збили 31 "Шахед" з 31 та 12 з 12 крилатих ракет, запущених російськими військами по Україні. Не вдалося збити 2 ракети Кинджал.
- Частина ракет долетіла до Львівщини і попрямувала у бік Львова. Мер Андрій Садовий уточнив, що ракет на Львівщині дві. Водночас за хвилин 10 він повідомив, що ракети зникли з радарів області.
- Польща підіймала у повітря військову авіацію.