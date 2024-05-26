Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС) станом на ранок 26 травня.

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"В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто", – йдеться в повідомленні.

Надзвичайники зазначили, що з квартир евакуйовали 40 людей.

Рятувальники надали допомогу потерпілим на місці атаки / Фото ДСНС

На місці події працювали психологи ДСНС. Водночас постраждалі від госпіталізації відмовилися.

У Службі уточнили, що наразі тривають аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів постраждалого будинку.

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