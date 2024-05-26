Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС) по состоянию на утро 26 мая.

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"В г.Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто", – говорится в сообщении.

Чрезвычайники отметили, что из квартир эвакуировали 40 человек.

Спасатели оказали помощь пострадавшим на месте атаки / Фото ГСЧС

На месте происшествия работали психологи ГСЧС. В то же время пострадавшие от госпитализации отказались.

В Службе уточнили, что сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы по демонтажу нависающих конструкций с этажей пострадавшего дома.

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