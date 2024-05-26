Командующий Воздушных сил заявил, что в ночь на 26 мая оккупанты применили 12 ракет различных типов, а также более трех десятков дронов. По словам Николая Олещука, все беспилотники удалось сбить и почти все ракеты были ликвидированы.
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Работа ПВО во время атаки на Украину
Удалось уничтожить 12 из 14 ракет. Захватчики выпустили такие средства поражения по нашему государству:
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К – из Тамбовской области.
- 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС – из Саратовской области.
В то же время 31 ударный беспилотник Shahed-131/136 россияне выпустили из Приморско-Ахтарска, Ейска и мыса Чауда в оккупированном Крыму. Все дроны удалось ликвидировать украинским Воздушным силам, что является прекрасным результатом.
Спасибо всем, кто сегодня ночью (26 мая 2024 года – 24 Канал) обеспечил этот результат. Вместе – к победе!
– констатировал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Наши защитники уничтожали воздушные цели в таких регионах:
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Днепропетровская область;
- Полтавская область;
- Запорожская область;
- Хмельницкая область;
- Кировоградская область;
- Винницкая область;
- Черниговская область.
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