Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили ориентировочно в 2:19, а отбой прозвучал только в 5:21 26 мая. То есть людей призвали находиться в укрытиях более 3 часов, пишет 24 Канал.
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Как враг атаковал Староконстантинов
Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 2:34 сообщили о вражеских дронах, которые находились на границе Винницкой и Хмельницкой областей. Меньше чем через час, в 3:22, военные сообщили, что вражеские беспилотники зашли в Хмельницкую область, курсом на Староконстантинов.
Впоследствии украинские военные информировали, что:
- в 4:03 – ракеты с Житомирщины заходили в Хмельницкую область, вектор движения – на Запад. Вероятно, на Староконстантинов;
- 4:30 – на Староконстантинов направлялся "Кинжал";
- 4:31 – на город летели крылатые ракеты.
Взрывы в Хмельницком раздавались ориентировочно в 3:33 26 мая. Впоследствии еще дважды – в 4:28 и 4:35 26 мая.
Cуспильне написало, что по состоянию на 4:43 26 мая в Староконстантинове исчез свет, хотя на сайте Хмельницкоблэнерго данных об отключении нет.
В мониторинговых телеграмм-каналах опубликовали видео, на котором видно, как наши военные мощно сбивают вражеское оружие.
Как ВСУ отражали атаку врага: смотрите видео
Старконовские бойцы отбивались,
– отметили в monitor.
Россия ночью атаковала Украину
- Ближе к полуночи 25 мая Воздушные силы ВСУ сообщили, что в России с аэродрома "Оленья" взлетели ориентировочно 3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Впоследствии наши военные уточнили, что говорится о 5 бортах.
- Сразу после полуночи враг начал запускать по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Опасность была в большинстве областей.
- По состоянию на утро 26 мая Воздушные силы ВСУ еще не сообщили о том, чем атаковал враг и сколько целей удалось сбить. Однако известно, что взрывы раздавались также в Винницкой области. К сожалению, там есть попадание в жилой дом.