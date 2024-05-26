Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили орієнтовно о 2:19, а відбій пролунав тільки о 5:21 26 травня. Тобто людей закликали перебувати в укриттях понад 3 години, пише 24 Канал.
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Як ворог атакував Старокостянтинів
Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 2:34 повідомили про ворожі дрони, які перебували на межі Вінницької та Хмельницької областей. Менше ніж за годину, о 3:22, військові повідомили, що ворожі безпілотники зайшли у Хмельницьку область, курсом на Старокостянтинів.
Згодом українські військові інформували, що:
- о 4:03 – ракети з Житомирщини заходили у Хмельницьку область, вектор руху – на Захід. Ймовірно, на Старокостянтинів;
- 4:30 – на Старокостянтинів прямував "Кинджал";
- 4:31 – на місто летіли крилаті ракети.
Вибухи у Хмельницьку лунали орієнтовно о 3:33 26 травня. Згодом ще двічі – о 4:28 та 4:35 26 травня.
Суспільне написало, що станом на 4:43 26 травня у Старокостянтинові зникло світло, хоч на сайті Хмельницькобленерго даних про відключення немає.
У моніторингових телеграм-каналах опублікували відео, на якому видно, як наші військові потужно збивають ворожу зброю.
Як ЗСУ відбивали атаку ворога: дивіться відео
Старконівські бійці відбивались,
– відзначили у monitor.
Росія вночі атакувала Україну
- Ближче до опівночі 25 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Росії з аеродрому "Оленья" злетіли орієнтовно 3 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Згодом наші військові уточнили, що мовиться про 5 бортів.
- Відразу після опівночі ворог почав запускати по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Небезпека була у більшості областей.
- Станом на ранок 26 травня Повітряні сили ЗСУ ще не повідомили про те, чим атакував ворог та скільки цілей вдалось збити. Проте відомо, що вибухи лунали також у Вінницькій області. На жаль, там є влучання у житловий будинок.