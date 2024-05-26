Як повідомив керівник ОВА Сергій Борзов, унаслідок ворожої атаки сталося влучання в житловий будинок, є троє постраждалих. "Триває евакуація мешканців, працюють усі відповідні служби", – додали у Вінницькій ОВА.

Докладніше про атаку "Шахеди" над Одещиною, Дніпром та Хмельниччиною: у низці областей тривога

Згодом там додали, що у постраждалих лікарі діагностували легкий ступінь тяжкості шкоди. Усі відмовилися від госпіталізації.

У Вінницькій області дрон влучив у будинок: де ще була загроза "Шахедів"

Атака дронами почалася напередодні, 25 травня увечері, та продовжилася вночі 26 травня. Безпілотники типу "Шахед" намагалися заподіяти шкоди спершу у південних областях, зокрема в Одеській. Сили оборони Півдня повідомляли про роботу Протиповітряної оборони у регіоні.

Також відомо про спроби атакувати Дніпропетровську область, Кіровоградську (зокрема Кропивницький), а також Хмельницьку – найбільше Старокостянтинів, який вже неодноразово був ціллю російських окупантів.

Звернімо увагу, що в цей час тривала й ракетна атака. Ту-95МС ворога злетіли близько 23 години 25 травня, за кілька годин вийшли на пускові рубежі та випустили ракети. О 03:30 Повітряні сили повідомили про входження летючої зброї до нашого простору.

Ракети кружляли змінним курсом та в підсумку дісталися того ж Старокостянтинова. Також фіксувався зліт Міг-31К та пуск ракет типу "Кинджал".

Ближче до 5 ранку моніторингові спільноти повідомили про дорозвідку, повітряна тривога ж триває в усій Україні.