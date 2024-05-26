24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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09:47, 26 травня
Відбій загрози,
– повідомили в Повітряних силах.
09:16, 26 травня
В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили там.
09:15, 26 травня
По всій Україні лунають сигнали повітряної тривоги / Скриншот 24 Каналу
09:15, 26 травня
У всіх областях України оголосили повітряну тривогу.