24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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09:47, 26 травня Відбій загрози,

– повідомили в Повітряних силах.

09:16, 26 травня В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України. "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили там.

09:15, 26 травня

По всій Україні лунають сигнали повітряної тривоги / Скриншот 24 Каналу