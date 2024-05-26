Місцева влада повідомила про наслідки російського терору. Там зазначили, що в одному з міст області фіксували відключення світла, проте наразі все виправили.
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Атака на Хмельниччину
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вночі під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО збили 6 БпЛА і 1 ракету. Проте у регіоні фіксували відключення світла у частини жителів.
Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тисяч абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі,
– сказав Тюрін.
На місці події працювали відповідні служби. Водночас інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила.
Комбінована атака Росії
- Повітряні Сили повідомили, що у ніч на 26 травня окупанти застосували 12 ракет різних типів, а також понад три десятки дронів. Зокрема, ворог запускав по Україні "Кинджали" – проте, ймовірно, їх збити не вдалося. Власне, українській ППО вдалось знищити 12 із 14 ракет, а також абсолютно всі дрони.
- Варто вказати, що після повідомлення про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал", Повітряні Сили попереджали про загрозу для Хмельницької області, зокрема Старокостянтинова, та Івано-Франківщини. Окрім "Кинджалів", на Старокостянтинів летіли "Шахеди" та крилаті ракети з Ту-95МС.
- У Жмеринці на Вінниччині унаслідок падіння уламків ворожого ударного дрона пошкоджено 3 житлові будинки, 7 приватних житлових будинків та кілька авто. Окрім цього, поранення отримали троє осіб. З квартир евакуйовали 40 людей.