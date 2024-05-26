Местные власти сообщили о последствиях российского террора. Там отметили, что в одном из городов области фиксировали отключение света, однако сейчас все исправили.

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Атака на Хмельницкую область

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что ночью во время воздушной тревоги, в пределах области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету. Однако в регионе фиксировали отключение света у части жителей.

Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тысяч абонентов. Сейчас все потребители подключены к энергосети,

– сказал Тюрин.

На месте происшествия работали соответствующие службы. В то же время информация о травмированных и разрушениях не поступала.

Комбинированная атака России