24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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09:47, 26 мая
Отбой угрозы,
– сообщили в Воздушных силах.
09:16, 26 мая
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", – сообщили там.
09:15, 26 мая
По всей Украине раздаются сигналы воздушной тревоги / Скриншот 24 Канала
09:15, 26 мая
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.