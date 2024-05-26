24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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09:47, 26 мая Отбой угрозы,

– сообщили в Воздушных силах.

09:16, 26 мая В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины. "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", – сообщили там.

09:15, 26 мая

По всей Украине раздаются сигналы воздушной тревоги / Скриншот 24 Канала