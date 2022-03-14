Вчера, 13 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел Яворовского полигона. В результате атаки на Центр миротворчества и безопасности погибли 35 человек, 134 получили ранения.

Читайте также Оккупанты обстреляли завод "Антонов" в Киеве – КГГА

Реакция мировых СМИ

Дерзкий ракетный обстрел оккупантами военного объекта у самых границ НАТО не прошел мимо внимания мировых СМИ. Многие из них вынесли эту тему на свои обложки и первые полосы.

Обстрел Яворовского полигона – главная тема для мировых СМИ

Смотрите также: сознательное нападение российских военных, – Зеленский об убитом журналисте из США