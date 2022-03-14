Учора, 13 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Яворівського полігону. Внаслідок атаки на Центр миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, 134 отримали поранення.

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Реакція світових ЗМІ

Зухвалий ракетний обстріл окупантами військового об'єкта біля самих кодонів НАТО не пройшов повз увагу світових ЗМІ. Багато з них винесли цю тему на свої обкладинки та перші шпальти.

Обстріл Яворівського полігону – головна тема для світових ЗМІ

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