Этой ночью благодаря совместной операции СБУ и ГУР серия атак беспилотников поразила несколько важных объектов на территории России. Где находится Калач-на-Дону, где Украина атаковала НПЗ – рассказывает 24 Канал.

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Где расположен НПЗ в Калаче-на-Дону

Взрывы в Калаче-на-Дону прогремели примерно в 4 часа утра. Пропагандисты заявляют, что на НПЗ летели по меньшей мере 10 дронов, БпЛА двигались друг за другом.

По данным мониторинговых каналов, в результате атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод в Калаче-на-Дону Волгоградской области было попадание у входа в Волго-Донской канал.

Вполне возможно, там происходит заправка танкеров типа река-море. В Черном море постоянно фиксируются танкеры "Волгодонефть",

– говорится в сообщении.

После удара начался пожар в районе нефтебазы. По сообщениям местных, черный столб дыма можно было увидеть из разных районов города.

Обратите внимание! Калач-на-Дону расположен в 390 километрах от линии боевого соприкосновения.

Где расположен Калач-на-Дону: показываем на карте

В ночь на 9 июля дроны СБУ и ГУР также ударили по аэродрому в Ахтубинске. Он является одним из главных испытательных центров для российской военной авиации.