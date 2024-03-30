Ранее сообщалось, что в Каменском враг "разбил" дачный кооператив, в результате чего ранения получили 5 человек. Тогда двое мужчин 36 и 47 лет госпитализировали в больницу. Один из них был "тяжелый", передает 24 Канал.

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Один из раненых скончался в больнице

Утром 30 марта председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что к сожалению, в больнице умер 36-летний мужчина, который накануне пострадал во время атаки на Каменское.

Медики до последнего боролись за его жизнь. Сделали все возможное. Но ранения оказались слишком тяжелыми. К сожалению. Искренние соболезнования родным погибшего,

– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сейчас до сих пор госпитализированным есть другой пострадавший - 47-летний мужчина. Он по состоянию на сейчас находится в состоянии средней тяжести. Все остальные, кто получил ранения или получил повреждения той ночью оправляются дома от ужасного обстрела.

Редакция 24 Канала также выражает свои соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Что известно об этой атаке на Днепропетровскую область: главное