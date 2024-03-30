Раніше повідомлялося, що у Кам'янському ворог "потрощив" дачний кооператив, внаслідок чого поранення отримали 5 осіб. Тоді двоє чоловіків 36 та 47 років госпіталізували до лікарні. Один із них був "важкий", передає 24 Канал.

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Один із поранених помер у лікарні

Зранку 30 березня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що на жаль, у лікарні помер 36-річний чоловік, який напередодні постраждав під час атаки на Кам'янське.

Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе. Та поранення виявилися надто важкими. На жаль. Щирі співчуття рідним загиблого,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що наразі досі ушпиталеним є інший постраждалий - 47-річний чоловік. Він станом на зараз перебуває у стані середньої тяжкості. Усі інші, хто отримав поранення або зазнав ушкоджень тієї ночі оговтуються вдома від жахливого обстрілу.

Редакція 24 Каналу також висловлює свої співчуття рідним і близьким загиблого чоловіка.

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