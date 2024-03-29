Російські війська пошкодили декілька об'єктів енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області. Також відомо, що на одному з об'єктів постраждав чоловік.

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Наслідки атаки по Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що цієї ночі ППО збила над областю 12 безпілотників у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському та Кам'янському районах. Всього над Дніпром було знищено 12 ракети.

В результаті атаки пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. Один чоловік отримав поранення, йому одразу надали медичну допомогу на місці, після чого він буде повтомлюватися вдома.

У Кам'янському, де був атакований дачний кооператив, ще п'ятеро людей отримали поранення, серед них 5-річна дівчинка. Пораненим було надано медичну допомогу, а дівчинці буде надаватися амбулаторне лікування. Двоє чоловіків були госпіталізовані, один з них у стані "важкий".

Також було зруйновано 3 дачні будинки, а ще 4 пошкоджено. В області пошкоджено 12 автомобілів пошкоджено.

Наслідки російської атаки / фото Сергій Лисак

Окупанти атакували енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині