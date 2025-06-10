Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в эфире телемарафона.

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Еще одно здание в Киеве получило серьезные повреждения

Всего 8 районов Киева попали под обстрел ночью и утром 10 июня. В результате атаки произошел пожар в бывшем визовом центре Великобритании.

Тимур Ткаченко отметил, что повреждения произошли в результате падения обломков сбитых беспилотников и ракет.

Есть повреждения в 8 районах, еще несколько локаций сейчас изучаем. Больше всего пострадали Оболонский, Дарницкий и Шевченковский районы,

– отметил глава КГВА.

Только в Шевченковском районе произошли возгорания на 9 объектах. Там для ликвидации последствий атаки привлекли специальный вертолет от Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как пишет The Village Украина, в здании бывшего визового центра есть масштабные разрушения, там выбито остекление и оконные рамы. Обломки центра свисали на линиях электропередач.

Вблизи эпицентра атаки были три человека, но, к счастью, они успели спастись.

Напомним, 10 июня россияне применили против Украины 315 ударных дронов "Шахед", две баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К". ПВО смогла обезвредить 284 цели. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия нацелила все ракеты именно на Киев.

Нынешний российский удар по Киеву повредил также здание рядом с представительством Европейского Союза в Украине и Софийский собор в центре столицы.