Подробности ночной атаки российских захватчиков на столицу в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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ПВО уничтожило 100% дронов над Киевщиной

В Киевскую область с северного направления ночью залетели "Шахеды" – 18 ударных БПЛА. Все 100% были уничтожены в небе,

– отметил Игнат.

Также спикер Воздушных сил рассказал, что на этот раз отработала ПВО ПвК "Центр". В частности, воины сбили 17 дронов. Еще один – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск. "Так что вместе бьем врага в воздухе", – подытожил Игнат.

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Последствия ночной атаки оккупантов

Утром 20 мая в КГВА обратили внимание, что украинские защитники не допустили ударов врага по столице. В результате падения обломков:

в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома. К счастью, без жертв;

в Дарницком – есть повреждения сооружений СТО и припаркованных автомобилей;

в Печерском – зафиксировано повреждение окон жилого дома;

в Соломенском – пострадали дорожное покрытие и автотранспорт.

Еще три российских дрона сбили поздно вечером 19 мая

В Воздушных силах рассказали, что в конце пятницы, 19 мая, на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" наши воины уничтожили еще два дрона-камикадзе "Shahed".

Кроме того, на южном направлении уже в зоне ответственности воздушного командования "Юг" сбили разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР".