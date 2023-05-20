Подробиці нічної атаки російських загарбників на столицю в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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ППО знищила 100% дронів над Київщиною

На Київщину з північного напрямку вночі залетіли "Шахеди" – 18 ударних БпЛА. Всі 100% були знищені у небі,

– зазначив Ігнат.

Також речник командування Повітряних сил розповів, що цього разу відпрацювала ППО ПвК "Центр". Зокрема, воїни збили 17 дронів. Ще один – на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ. "Тож разом б'ємо ворога в повітрі", – підсумував Ігнат.

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Наслідки нічної атаки окупантів

Вранці 20 травня у КМВА зауважили, що українські захисники не допустили ударів ворога по столиці. В результаті падіння уламків:

у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку. На щастя, без жертв;

у Дарницькому – є пошкодження споруд СТО та припаркованих авто;

у Печерському – зафіксовано пошкодження вікон житлового будинку;

у Солом'янському – постраждали дорожнє покриття і автотранспорт.

Ще три російські дрони збили пізно ввечері 19 травня

У Повітряних силах розповіли, що наприкінці п'ятниці, 19 травня, на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" наші воїни знищили ще два дрони-камікадзе "Shahed".

Окрім того, на південному напрямку, уже в зоні відповідальності повітряного командування "Південь" збили розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР".